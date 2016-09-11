Андрей Разин: "Играя с Мозякиным, почувствовал любовь к хоккею"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин подчеркнул, что ему было очень приятно играть вместе с Сергеем Мозякиным в ЦСКА. В субботу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" форвард магнитогорского "Металлурга" забросил 428-ю шайбу в своей карьере и догнал лучшего бомбардира в истории чемпионатов страны двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова.

– Сергей Мозякин – одна из главных звезд КХЛ, – цитирует пресс-служба лиги Разина. – И тут есть парадокс: обычно великие люди – музыканты, актеры, спортсмены – капризные, с неуживчивым характером. Мозякин в этом смысле – исключение! На льду он лидер, огонь, а в жизни – сама порядочность, вежливость, культура.

Самое яркое воспоминание о нем... Знаете, мы с Мозякиным застали тот период в ЦСКА, когда там были тяжелые времена. И все истории, связанные с тем временем – они не очень приятные (смеется). Поэтому их лучше оставлю за скобками, а скажу просто, что с этим человеком было очень приятно играть. Я впервые почувствовал зависимость в игре от партнера, раньше в моей карьере такого не было.

Карьера у меня тогда уже шла вниз, и я благодарен Сергею за тот сезон, который мы провели вместе. Я тогда почувствовал любовь к хоккею... Приятно играть с человеком, который понимает тебя с полуслова, который тебя видит глазами на затылке. Хочу пожелать Сергею Мозякину еще как можно дольше добегать до ворот!