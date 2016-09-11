20:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Игра с "Барысом" началась очень быстро – мы даже заброшенную шайбу не заметили"

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Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после выездной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (4:3) отметил, что его команда провела неровную встречу, но сумела выстоять в концовке.

– Игра разделилась на несколько отрезков: мы начали очень хорошо, все было очень быстро, шайбу даже никто из нас не видел, что забили, – цитирует официальный сайт "Барыса" Разина. – Потом все перевернулось, первый период более-менее закончили. Хороший второй период выдали, опять первые десять минут до пропущенной шайбы, очень хорошо играли. В конце же матча просто выстояли. Поздравляю ребят с победой.

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/Poslematchevaya-press-konferentsiya-Barys-Avtomobilist/

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