Андрей Разин: "Хочется, конечно, Малкина и Овечкина, а в защиту Орлова, но этого не получится"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (0:1) отметил, что ему было приятно видеть в действиях соперника те наработки, которые имели место еще во время работы специалиста в екатеринбуржском клубе. По его словам, игрокам необходимо действовать более раскрепощенно, так как на данный момент в завершении атак чувствуется волнение.

- Хотелось бы поздравить хоккеистов "Автомобилиста" с победой, - приводит пресс-служба "Югры" слова Разина, который до перехода в ханты-мансийский клуб возглавлял команду из Екатеринбурга. - Приятно было видеть то, что мы нарабатывали с игроками летом. Это бросалось в глаза, молодцы.

По поводу своей команды хочу сказать, что пока у игроков видна зажатость в действиях. Надо раскрепостить команду. Парни старались и выполняли игровое задание, дисциплина также была неплохая. Правда, в завершении атак ручки еще трясутся.



- Какие действия вами будут предприниматься, чтобы "Югра" попала в плей-офф? И будут ли новые игроки?



- Второй вопрос больше в компетенции генерального менеджера. У нас все обсуждается, какие-то изменения в составе будут, но не глобальные. Хочется, конечно, Малкина и Овечкина, а в защиту - Орлова, но этого не получится. У команды будет два выходных, а затем пять дней тренировок. Их мы посвятим отработке игры в неравных составах и тактическим действиям. Хотя сегодня ребята старались, был буквально один нюанс, из-за которого мы проиграли. Пропустили гол за полсекунды. Как говорится, "плохая лошадь начинает с галопа", а начать с небольшого поражения, я считаю, тоже неплохо.