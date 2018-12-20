Андрей Разин: "Эштон остается, новые легионеры в "Северстали" вряд ли появятся"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин прокомментировал поражение от "Авангарда" (3:7).

– Недавно слышал интервью Слуцкого, который говорил, что они выигрывали 3:1 в Англии за 20 минут до конца и вместо того, чтобы играть в обороне и добиться победы, бежали в атаку и проиграли 3:4. Но зрители им за это аплодировали. Так что сегодня была хорошая игра, несмотря на счет 3:7. Единственное – жалко Доминика Фурха. В первой половине он держал нас в игре.

Положительный момент, что мы смогли переломить игру. И забей Кулда в пустые ворота в конце второго периода – все могло сложиться по-другому. А так – команда приобретает очертания, хорошо работает. Единственное – из-за микроэпизодов и мастерства мы сегодня проиграли.

Эштон остается. Новые легионеры – вряд ли у нас появятся. Хороших легионеров на маленькие деньги не найти, а до дедлайна неделя. (Игорь Еронко)