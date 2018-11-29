Андрей Разин: "Был в шоке, когда узнал возраст генменеджера "Северстали"

Новый главный тренер "Северстали" Андрей Разин рассказал подробности своего назначения. По его словам, контакт с игроками пришлось выстраивать в авральном режиме.

– Все произошло очень быстро: генеральный менеджер Михаил Щедрин позвонил мне, пригласил на переговоры, – цитирует Разина официальный сайт КХЛ. – Я собрал вещи и буквально за несколько часов добрался из Екатеринбурга в Череповец. Там мы подписали договор. Когда я узнал возраст Михаила, то сначала был в шоке. Но у него отличный контакт с игроками, поэтому не важно, сколько тебе лет, если ты отлично работаешь и создаешь классную атмосферу в клубе.

Контакт с ребятами пришлось выстраивать в авральном режиме. Но с помощью тренерского и медицинского штабов мне нужно побыстрее разобраться, кто из игроков в каком состоянии находится. А затем, ступенька за ступенькой, идти вперед, заставить ребят поверить в свои силы, добавить позитива в команду.

Контракт? До конца этого сезона, но во время разговора с руководством я понял, что у "Северстали" очень серьезные планы на будущее. Уже есть конкретная сумма, выделенная на следующий сезон. И по своему опыту работы могу сказать, что это далеко не маленькие деньги по меркам КХЛ. Она даже больше, чем в "Автомобилисте". Не нынешнем конечно, а времен моей работы в Екатеринбурге. Так что в будущее "Северсталь" смотрит с оптимизмом.