20:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Автомобилист" пропустил от "Салавата" много, особенно с пятака"

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Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (4:3 Б) подчеркнул, что команде было важно одержать победу. По его словам, екатеринбуржцы допустили много ошибок перед своими воротами.

- Победа - есть победа, - начал Разин. - Даже по буллитам. В психологическом плане она очень нужна. Сегодня много пропустили, особенно с пятака, где должны были все вычищать. Но и много забили. 5 на 3, конечно, должны были реализовывать.

- Не пожалели, что рано использовали тайм-аут?

-Двух тайм-аутов не бывает, но тот был нужен.

- Если бы Тичер играл, он бы исполнял буллит?

- Давайте не будем раскрывать все секреты (улыбается).

- Как дисциплина сегодня?

- Сейчас очень жестко судят нарушения численного состава, не первый раз попадаемся. За игру высоко поднятой клюшкой было удаление, глупое. Сегодня сыграли не так дисциплинированно, как с "Магниткой". (Алексей МАКСИМОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nefanat

нарушения численного состава в Автомобилисте уже граничат с абсурдом. В каждом матче глупейшие удаления.

20:52

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