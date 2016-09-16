Андрей Разин: "Автомобилист" проиграл ЦСКА по счету, но не по игре"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения от ЦСКА (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его подопечные играли не хуже соперника. Для армейцев эта победа стала девятой кряду.

– Поражение поражению рознь, – подчеркнул Разин. – Сегодня проиграли по счету, но не по игре. По игре не хуже выступили. 0:3, соперник отпустил где-то. Но все же думаю, что это больше наша заслуга. Могли порадовать болельщиков, сегодня наконец аншлаг был. Спасибо ребятам за игру. (Алексей МАКСИМОВ)