Андрей Разин: "Автомобилист" бился так, будто играл за двойные премиальные"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после победы над московским "Динамо" 3:2 (Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил удовлетворение результатом. Тренер попросил не спрашивать его про игру вратарей.
– Обе команды находятся в большой психологической яме, но очки не пахнут. Два очка – есть два очка. Для нас это глоток свежего воздуха.
– Сегодня были двойные премиальные или кнут только?
– Сегодня была ласка. Хотя со стороны, как команда билась, выглядело, будто за двойные играли. Такие матчи сплачивают команду.
– Устинский нормально сыграл, и этого хватило для 2 очков. Вы согласны?
– Не спрашивайте про вратарей. Как сыграли, так сыграли. Лучше про Коваржа спросите.
– На первой минуте капитан команды получает пять минут штрафа. Что это?
– Не знаю, что его торкнуло – поставить колено и пойти навстречу... Но этот момент сплотил оставшихся 5 защитников. У нас один игрок сегодня отыграл 27 минут – это бесценный опыт. (Алексей МАКСИМОВ)
Czechplayer
Спросите его про Коваржа, спросите...
21:00
PitersS
Очки не пахнут-выражение глупого, непорядочного человека.. Это, как вор сказал бы-деньги не пахнут. У тебя публика сидит на стадионе, и они не очки пришли нюхать, а игру смотреть.
20:57