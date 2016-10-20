Андрей Разин: "Автомобилист" бился так, будто играл за двойные премиальные"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после победы над московским "Динамо" 3:2 (Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил удовлетворение результатом. Тренер попросил не спрашивать его про игру вратарей.

– Обе команды находятся в большой психологической яме, но очки не пахнут. Два очка – есть два очка. Для нас это глоток свежего воздуха.

– Сегодня были двойные премиальные или кнут только?

– Сегодня была ласка. Хотя со стороны, как команда билась, выглядело, будто за двойные играли. Такие матчи сплачивают команду.

– Устинский нормально сыграл, и этого хватило для 2 очков. Вы согласны?

– Не спрашивайте про вратарей. Как сыграли, так сыграли. Лучше про Коваржа спросите.

– На первой минуте капитан команды получает пять минут штрафа. Что это?

– Не знаю, что его торкнуло – поставить колено и пойти навстречу... Но этот момент сплотил оставшихся 5 защитников. У нас один игрок сегодня отыграл 27 минут – это бесценный опыт. (Алексей МАКСИМОВ)