Андрей Потайчук: "В матче со "Спартаком" немножко не дотерпели"

Исполняющий обязанности главного тренера "Нефтехимика" Андрей Потайчук после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (3:4) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист поздравил соперника с волевой победой.

– Хотелось бы поздравить соперника с победой, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Потайчука. – Что касается нас, на мой взгляд, было хорошее начало в первом периоде. Во втором немного отошли от своей задачи. В третьем сопутствовала удача, забили третий гол, а в концовке… На мой взгляд, все-таки выезд был тяжелый, плюс у нас много ребят травмировано. Немножко не дотерпели.

– После 3:2 не хотели взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят?

– Там была рекламная пауза. Я сказал ребятам, чтобы они успокоились, были увереннее на шайбе. В этой ситуации не было мысли брать перерыв. Мысль была в концовке, когда хотели сделать вбрасывание в зоне соперника. Но не получилось.

– Когда команду дважды ловят на смене, это чей просчет?

– Вы намекаете, что это наш, тренерский просчет? Мы попали под панику. Говорили ребятам, что дальний крайний и дальний защитник меняются последними, но получилось так, что нападающие убежали и соперник подловил нас на смене.

– Как чувствуют себя травмированные игроки?

– Ребята травмировались недавно, так что говорить пока рано. Что касается Кинрейда, то он восстанавливается, и мы надеемся, что он появится в составе после домашних матчей.