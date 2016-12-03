Андрей Потайчук: "У "Нефтехимика" был запредельный настрой на игру с "Сочи"

Исполняющий обязанности главного тренера "Нефтехимика" Андрей Потайчук после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (5:1) отметил, что у команды был запредельный настрой на игру. По словам специалиста, немаловажным фактором успеха стал отрезок встречи, в котором хозяева выстояли при игре "5 на 3".

– Удачно провели первый период, настрой был запредельный, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Потайчука. – Во втором периоде соперник добавил. В третьей двадцатиминутке здорово сработала бригада большинства и в меньшинстве ребята выстояли "пять на три". Молодцы!

– Можете вкратце подвести итог домашней серии?

– Наверное, мы не можем отнести в актив встречу со "Спартаком". Но перед ней у нас был тяжелый выезд, плюс мы потеряли некоторых игроков: кто-то был травмирован, кто-то дисквалифицирован. Вторая игра была очень хорошей в плане командного духа и сплочения. Вытащили матч, проигрывая 3:5. Ну, а сегодня многое нам давалось, опять же повторюсь, что ребята молодцы, выстояли в меньшинстве и отлично сыграли в большинстве.

– Выезд будет практически с теми же командами. Как будем готовиться, есть чем еще удивить соперника?

– Оставим это в секрете. Естественно, будем готовиться, так как нас ждет непростой выезд.

– Прокомментируйте ситуацию с Григоренко. Его нет в списках травмированных, но и в составе на игру его почему-то нет?

– Он входит в планы тренерского штаба. Просто пока был не готов. Сейчас Евгений очень здорово смотрится на тренировках. Мы прекрасно знаем его качества, что он быстр и может забить.

– Очень мало выходил сегодня на лед Березин…

– Это было решение тренерского штаба, потому что в прошлом матче он не очень удачно вошел в игру. Поэтому сегодня предпочтение было отдано другим игрокам.