20:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Потайчук: "Держали связь с удаленным Назаровым"

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Тренер "Нефтехимика" Андрей Потайчук подчеркнул, что поддерживал контакт с главным тренером Андреем Назаровым, который был удален в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (6:2). 

- Весь выезд для нас был очень сложным. Лимит ошибок для нас был исчерпан, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Потайчука. - Каждая игра важна. Что касается сегодняшнего матча, то начало было для нас очень сложным. Нужно отдать должное ребятам, что выдержали, выстояли пять минут в меньшинстве. Это был переломный момент в матче. 
 
- Держали ли вы как-то связь с удаленным Андреем Назаровым?

- Связь, конечно, держали и во всем советовались. 

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-potaychuk:-pyat-minut-v-menshinstve-stali-perelomnim-momentom-v-matche--50777/

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