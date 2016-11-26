Андрей Потайчук: "Держали связь с удаленным Назаровым"

Тренер "Нефтехимика" Андрей Потайчук подчеркнул, что поддерживал контакт с главным тренером Андреем Назаровым, который был удален в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (6:2).
- Весь выезд для нас был очень сложным. Лимит ошибок для нас был исчерпан, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Потайчука. - Каждая игра важна. Что касается сегодняшнего матча, то начало было для нас очень сложным. Нужно отдать должное ребятам, что выдержали, выстояли пять минут в меньшинстве. Это был переломный момент в матче.
- Держали ли вы как-то связь с удаленным Андреем Назаровым?
- Связь, конечно, держали и во всем советовались.
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http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-potaychuk:-pyat-minut-v-menshinstve-stali-perelomnim-momentom-v-matche--50777/