Андрей Потайчук: "Держали связь с удаленным Назаровым"

Тренер "Нефтехимика" Андрей Потайчук подчеркнул, что поддерживал контакт с главным тренером Андреем Назаровым, который был удален в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (6:2).

- Весь выезд для нас был очень сложным. Лимит ошибок для нас был исчерпан, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Потайчука. - Каждая игра важна. Что касается сегодняшнего матча, то начало было для нас очень сложным. Нужно отдать должное ребятам, что выдержали, выстояли пять минут в меньшинстве. Это был переломный момент в матче.



- Держали ли вы как-то связь с удаленным Андреем Назаровым?

- Связь, конечно, держали и во всем советовались.