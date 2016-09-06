Андрей Попов: "Надо больше лезть на ворота"

Форвард "Ак Барса" Андрей Попов после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что казанцам не хватило скорости. Нападающий уверен, что команде необходимо активнее атаковать ворота соперника.

- Чего сегодня не хватило? Во втором и третьем периоде мало что получалось.

- Не хватило движения. Соперник был быстрее. Игроки ЦСКА везде успевали, в том числе на подборах. Ничего не давали нам сделать в своей зоне. У нас было большинство, надо было его просто реализовывать.

- С чем связана эта нехватка движения? Есть какие-то проблемы с физической подготовкой?

- Не знаю. Просто соперник сегодня был быстрее. Может мы подсели после выездной серии. Не могу объяснить.

- В ваше сочетание с Антоном Глинкиным добавили Михаила Варнакова. Как вам взаимодействие с ним?

- Нормально играем. Моменты появляются, хотя сегодня их было и немного. Надо больше лезть на ворота.