Андрей Попов: "Игра с "Сочи"? В Казань едет раненый зверь"

Нападающий "Ак Барса" Андрей Попов после победы над "Ладой" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность в том, что команда должна была забивать больше.
При этом форвард подчеркнул, что следующая встреча обещает быть тяжелой. Напомним, что накануне "Сочи", который станет соперником казанцев, проиграл "Салавату Юлаеву" (3:11).
– Хорошая игра. Неплохо двигались, – приводит пресс-служба "барсов" слова Попова. – Много моментов создали, но не забили все, что хотелось. Должны были больше забивать. И тогда не было бы такой нервной концовки.
– Глинкин подмигнул вам, когда убегали к воротам. Ждали от него передачи?
– Когда выходишь два в ноль, то ожидаешь передачи. Я ждал.
– Глухов и дрался, и забивал, и чего только не делал в матче с "Ладой".
– Глухов сегодня был лучший.
– Как-то подбадривали Тимура Билялова перед матчем?
– Билялова поддерживали, конечно. Знали, что он уверенно играет, никто не боялся. Он сыграл здорово. Мы так и ждали.
– Впереди ХК "Сочи", который проиграл в Уфе со счетом 3:11. В Казань едет раненый зверь?
– Раненый зверь. После таких игр чуть по-другому играют. Очень тяжело будет.
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Ак Барс
- Лада (Хоккей)
- Антон Глинкин
- Андрей Попов
- Михаил Глухов
- Сочи (хоккей)
- Тимур Билялов