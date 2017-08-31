Андрей Попов: "Игра с "Сочи"? В Казань едет раненый зверь"

Нападающий "Ак Барса" Андрей Попов после победы над "Ладой" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность в том, что команда должна была забивать больше.

При этом форвард подчеркнул, что следующая встреча обещает быть тяжелой. Напомним, что накануне "Сочи", который станет соперником казанцев, проиграл "Салавату Юлаеву" (3:11).

– Хорошая игра. Неплохо двигались, – приводит пресс-служба "барсов" слова Попова. – Много моментов создали, но не забили все, что хотелось. Должны были больше забивать. И тогда не было бы такой нервной концовки.

– Глинкин подмигнул вам, когда убегали к воротам. Ждали от него передачи?

– Когда выходишь два в ноль, то ожидаешь передачи. Я ждал.

– Глухов и дрался, и забивал, и чего только не делал в матче с "Ладой".

– Глухов сегодня был лучший.

– Как-то подбадривали Тимура Билялова перед матчем?

– Билялова поддерживали, конечно. Знали, что он уверенно играет, никто не боялся. Он сыграл здорово. Мы так и ждали.

– Впереди ХК "Сочи", который проиграл в Уфе со счетом 3:11. В Казань едет раненый зверь?

– Раненый зверь. После таких игр чуть по-другому играют. Очень тяжело будет.