Андрей Педан: "Единоборства один в один были ключевым моментом матча с "Трактором"

Защитник "Ак Барса" Андрей Педан после выездной победы над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) назвал ключевой момент встречи. Он также отметил, что казанская команда успешно сыграла все три периода.

– Ваш настрой как-то менялся в течение игры?

– Нет. Мы не реализовали некоторые моменты в большинстве, в меньшинстве сыграли достойно. Поэтому сложился такой результат.

– О каких конкретно моментах вы говорите?

– Передачи неточные, вход в зону в большинстве. А по меньшинству все достаточно четко было.

– Ключевые моменты матча можете выделить?

– Силовая борьба: я считаю, что единоборства один в один мы выигрывали больше, чем "Трактор". Поэтому больше задерживались в чужой зоне, создавали моменты. Единоборства один в один были ключевым моментом матча сегодня.

– Какой период получился для вашей команды самым удачным?

– Третий, наверное. Просто мне нравится номер три.

– А самый неудачный?

– Я считаю, что мы довольно успешно сыграли все три периода, поэтому не могу какой-то из них выделить.

"Ак Барс" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. "Трактор" с 25 баллами занимает 10 строчку.

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