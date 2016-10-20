Андрей Николишин: "Трактор" сделал крайним Гомоляко в неудачном выступлении команды"

Бывший главный тренер "Трактора" Андрей Николишин уверен, что руководство челябинцев сделало крайним бывшего вице-президента клуба по хоккейным операциям Сергея Гомоляко в неудачном выступлении команды. Как ранее сообщал "СЭ", специалист расторг контракт с "Трактором" по обоюдному согласию.

Напомним, Николишин возглавлял челябинскую команду с 2014 по 2015 год, после чего его сменил нынешний тренер Анвар Гатиятулин.

- Думаю, что виной тому являются результат команды, которая сейчас не в зоне плей-офф. С рядом игроков, которые были подписаны в этом году, уже расторгнуты контракты, - приводит "ТАСС" слова Николишина. - Никак не могут понять, что команда не строится ни за полгода, ни за год, и пока все не будут подчинены одной цели, так и будет. Судить по работе Анвара по одному сезону нельзя, но, как я понимаю, его особо никто не дергает: команда играет неудачно, но крайним нашли Гомоляко.