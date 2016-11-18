Андрей Николишин: "Старый формат матча звезд КХЛ себя изжил"

Экс-игрок сборной России Андрей Николишин отметил, что старый формат проведения матча звезд КХЛ приелся игрокми и зрителям. 22 января в Уфе состоится мини-турнир четыерх команд каждого дивизиона лиги, который будет проведен по схеме "четыре на четыре".

- Сейчас имеет место быть любая идея, потому что прошлый формат себя уже изжил, - приводи пресс-служба КХЛ слова Николишина. - Было не особенно интересно, уже приелось и хоккеистам, и зрителям. Нужно было что-то новенькое. А главное – какой бы ни был матч звезд, должна быть спортивная составляющая. Если ее нет – то и интерес теряется, все-таки в хоккей играем, а не балет танцуем. В новом формате команды будут играть между собой за прохождение дальше – это, безусловно, спортивная составляющая, она вносит свои плюсы. Главное только, чтобы игрокам хватило сил. А то пока их одноклубники будут отдыхать, те, кто приехал на матч звезд, будут рубиться. Так что не думаю, что в таком формате матчи должны быть долгими.