Андрей Николишин: "Олимпиада не повлияла на ЦСКА и СКА – "Ак Барс" по игре был сильнее всех"

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал "СЭ" победу "Ак Барса" в Кубке Гагарина. В пятом матче серии команда Зинэтулы Билялетдинова обыграла ЦСКА со счетом 1:0 и стала трехкратным обладателем трофея.

– Не знаю, кто говорил о том, что СКА и ЦСКА выиграют Кубок Гагарина. Вот СКА – да, слышал, а про ЦСКА не очень, – отметил Николишин. – Но все равно разговоры шли о том, что тот же СКА будет играть в финале с "Ак Барсом". На Востоке Казань была самой сильной – это было видно по ходу сезона. Это сбалансированный коллектив во всех линиях. Гарипов добавил в этом сезоне, здорово провел финальные матчи. Вся команда была под стать чемпионской – слабых мест не было. Молодые ребята хорошо себя проявили – Лямкин и Галиев прилично отыграли. Слияние всех этих компонентов и сделали "Ак Барс" чемпионом.

– Весь год КХЛ готовилась к Олимпиаде, ЦСКА и СКА наигрывали сборников и были лидерами лиги. Но Кубок достался "Ак Барсу" – можно назвать это позитивным моментом для КХЛ?

– Сборников набирал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком, он опирался на тех игроков, которые у него под рукой. Никитин тоже там работал, поэтому столько ребят из ЦСКА и было в команде. Плюс Воробьев, который был в "Магнитке", взял Мозякина и Кошечкина. Из Казани тоже были кандидаты, но не прошли. Но посмотрите, какие сильные у них легионеры. Тот же Азеведо как отыграл! На мой взгляд, все достаточно закономерно – победили по делу.

– Может быть, "Ак Барс" и выиграл, потому что никак не был связан с Олимпиадой, сохранив силы и добившись своей цели?

– А что мешало СКА и ЦСКА то же самое делать? У СКА больше половины осталось, у ЦСКА – процентов 75. Я не считаю, что Олимпиада отрицательно повлияла на эти команды, и они сыграли не так, как хотели. "Ак Барс" по игре был сильнее всех. Они более вариативно играли по ходу всей серии. (Игорь НОВИКОВ)