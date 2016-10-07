Андрей Николишин: "Молодые игроки в КХЛ вытесняют недоброкачественный слой хоккеистов"

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр-2002 Андрей Николишин рад тенденции, сложившейся в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По его словам, сейчас молодые игроки выходят на передний план.

- Мне очень нравится, как играет Ткачев, мальчишку пинали отовсюду, из "Авангарда", из СКА, потому что он маленький, худенький, неуправляемый, - приводит "Р-Спорт" слова Николишина. - А мальчишка попал в команду и здорово играет, регулярно очки набирает. Очень радует тройка Степан Хрипунов - Михаил Воробьев - Кирилл Капризов в Уфе, тройка Егора Коршкова в Ярославле. Здорово, что молодые игроки постепенно выходят на ведущие роли и тем самым вытесняют, скажем так, недоброкачественный слой хоккеистов.