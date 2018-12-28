Андрей Николишин: "Каждый день играю на морозе"

Чемпион мира-93, бронзовый призер ОИ-2002, а ныне - скаут "Чикаго" в беседе с корреспондентом "СЭ" поделился впечатлениями от игры за "Легенд хоккея" на открытом воздухе в Татарстане.

- В Альметьевске все великолепно: шикарный лед, шикарная погода, - заявил Николишин. - Много зрителей - люди радуются - самое главное.

- Давно играли на морозе?

- Каждый день играю на улице! Коробку заливаю, поэтому для меня это не в новинку. С удовольствием всегда.

- Пропустили в раздевалку. Что случилось?

- Да ничего, это же игра. Кто-то забивает, кто-то пропускает. Все еще впереди. Главное - получили заряд эмоций. В преддверии нового года порадовали себя, болельщиков и всех, кто любит хоккей.

- Не чувствуете атмосферы ветеранского матча?

- Да нет, посмотрите, какие скорости. Еле успеваем на лавку подъехать! На улице мороз, а мы потеем. Странно, да? Видимо, лишний вес сказывается или бегаем быстро. Ем больше положенного, и тонус во мне, так что все хорошо!

- Завтра на этом льду сыграют "Нефтяник" и "Торос". Что матч на открытом воздухе значит для ВХЛ?

- Русская классика - то, с чего начинался российский хоккей. На открытом воздухе, с огромным количеством людей, падающий снег, замерзшие лица, счастье, удовольствие - все это ожидает завтра участников "Классики", и они покажут интересный хоккей. Командам приедет определенный импульс, когда они играют в определенном русском русле. Искренне им завидую.

- Будете работать как скаут "Чикаго"?

- К сожалению, завтра уезжаю, но я прекрасно знаю обе команды. Татарстан и Башкирия всегда поставляли в сборную великолепных хоккеистов, и сейчас они есть. Надеюсь, они будут прогрессировать.

- Как вам МЧМ?

- Мы только первую игру с датчанами сыграли. Все еще впереди, основные игры начнутся с четвертьфиналов. Главное - набрать оптимальные кондиции и наработать взаимопонимание, а дальше будет видно. (Евгений Белоусов)

Все о КХЛ - здесь