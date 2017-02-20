Бывший главный тренер "Трактора" Андрей Николишин высказал мнение, что ЦСКА не хватает харизматичного лидера, каким был Александр Радулов, для победы в Кубке Гагарина. ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с "Йокеритом". Первые два матча пройдут в Москве 21 и 23 февраля.

– Ни для кого не секрет, что фаворитами плей-офф являются СКА, ЦСКА и "Металлург", – приводит ТАСС слова Николишина. – По составу они сейчас являются самыми сильными в лиге. Некой "темной лошадкой" может стать минское "Динамо" – они сейчас на ходу.

Хоккеисты ЦСКА уже три года выигрывают регулярку, но до этого дважды в плей-офф осекались, поэтому трудно сказать, смогут ли они в этот раз взять Кубок Гагарина. Команде не хватает харизматичного лидера, каким был Александр Радулов. Посмотрим, что будет в этом году

В прошедшем сезоне ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу". В сезоне-2014/15 красно-синие в полуфинале уступили СКА.