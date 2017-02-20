19:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Николишин:
"ЦСКА для победы в Кубке Гагарина не хватает харизматичного лидера"

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Бывший главный тренер "Трактора" Андрей Николишин высказал мнение, что ЦСКА не хватает харизматичного лидера, каким был Александр Радулов, для победы в Кубке Гагарина. ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с "Йокеритом". Первые два матча пройдут в Москве 21 и 23 февраля.

 
Капитаны "Салавата Юлаева" Игорь ГРИГОРЕНКО (слева) и "Ак Барса" Александр СВИТОВ примут участие в самой интригующей серии первого раунда Кубка Гагарина.Александр Хаванов. "Удобных соперников в плей-офф не бывает"

– Ни для кого не секрет, что фаворитами плей-офф являются СКА, ЦСКА и "Металлург", – приводит ТАСС слова Николишина. – По составу они сейчас являются самыми сильными в лиге. Некой "темной лошадкой" может стать минское "Динамо" – они сейчас на ходу.

Хоккеисты ЦСКА уже три года выигрывают регулярку, но до этого дважды в плей-офф осекались, поэтому трудно сказать, смогут ли они в этот раз взять Кубок Гагарина. Команде не хватает харизматичного лидера, каким был Александр Радулов. Посмотрим, что будет в этом году

В прошедшем сезоне ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу". В сезоне-2014/15 красно-синие в полуфинале уступили СКА.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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..I..

ЦСКА как команде, не хватало уверенности в своих силах в критических ситуациях, и особенно её бывшему лидеру Радулову.

20:59

shpasic

не хватает лидера, которым был Радулов, только и с ним Кубок не взяли.

20:06

marksan

К моему сожалению, автор прав! Дело даже не в одном человеке! В старые времена ЦСКА была сильна тройками! Увы! Теперь такого нет и поэтому я практически не смотрю игры КХЛ. Нет на кого смотреть! Безликие какие-то все...

19:59

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