Андрей Нестрашил: "Порой Назаров кричит во время игры, но это все эмоции"

Нападающий "Нефтехимика" Андрей Нестрашил в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что наставник команды Андрей Назаров всегда защищает всегда подопечных. 26-летний чех рад, что специалист продлил контракт с клубом на следующий сезон.

– Андрей Назаров – какой он тренер? Что вы знали о нем до приезда в КХЛ?

– Первый раз поговорил с Назаровым по телефону летом, – сказал Нестрашил. – Затем посмотрел его статистику: почти 600 матчей в НХЛ – это внушительный опыт. Слышал, на youtube есть видео, где он очень эмоционально защищал свою команду. Но знаете, мне такие тренеры нравятся. Они дают игрокам бешеную энергетику, заряд, мотивацию, поддержку, как хотите называйте это. Ты подпитываешься, это помогает, особенно когда матч тяжелый. Да, порой Андрей Викторович кричит во время игры, но это все эмоции, увлеченность матчем и неутолимое желание победить. В жизни он спокойный, добрый и с очень хорошим чувством юмора. Он всегда горой за своих парней, и все рады, что он продолжит работать в "Нефтехимике" в следующем сезоне.

– Чего Назаров требует лично от вас?

– Все в команде давно знают свои роли, так что не нужно говорить хоккеисту индивидуально, что ему делать. Особенно если тебе доверяют место в первом или втором звене, а ты при этом еще и легионер. Тут все очевидно. Плюс, все установки и задания зависят от соперника, и еще от того, как складывается матч.