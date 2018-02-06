Андрей Нестрашил: "Конкуренция на Востоке стала для меня большим открытием в КХЛ"

Нападающий "Нефтехимика" Андрей Нестрашил в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что доволен игрой за нижнекамский клуб, а также удивился плотности в таблице в регулярном чемпионате на Востоке. Напомним, что 26-летний чех проводит первый сезон в России и набрал 30 (10+20) очков в 47 встречах.

– Как себя чувствуете в "волчьей стае"?

– Все очень круто. Кайфую от всего сезона! У нас дружная команда, много молодых ребят, отличная атмосфера. К тому же, все становится гораздо проще, когда идет игра. Каждый чувствует себя счастливее, радостнее приносит хорошее настроение в раздевалку. Случались и сложности: когда в одно и то же время травмировались несколько хоккеистов. Но находились ребята, которые их заменяли, и это никак не сказывалось на результате. У нас в команде есть русские, татары, чехи, шведы, словак, американец и канадец, но мы одна семья, одна стая, и каждый готов вступиться за другого. Думаю, по нашим матчам это заметно.

– Таблица Восточной конференции очень плотная.

– Это точно, конкуренция на Востоке стала для меня большим открытием в КХЛ. Хотя это круто – всегда быть в состоянии борьбы. Каждый матч – как отдельная битва, в НХЛ и АХЛ такого точно нет. А ведь в Северной Америке за победу ты получаешь два очка, а здесь – три. Так что я думал, если выиграешь в КХЛ много-много матчей, то тебя не догнать. Но все мои теории сломались: я был в шоке, когда увидел, как близко здесь клубы идут друг к другу в таблице.