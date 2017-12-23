Андрей Назаров: "Знаю многих игроков "Барыса", пытался что-то подсказать своим"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (4:0) отметил, что его команде немного повезло.

– Хочу поздравить ребят, третья игра у нас на "ноль", – приводит официальный сайт "Барыса" слова Назарова. – Сегодня вышел вратарь Андрей Макаров, три месяца был без игровой практики, но тоже оформил "сухарь", рад за него, рад за ребят, что стараются. Играли против сильного соперника, команда идет в плей-офф, знаю "Барыс", знаю многих ребят, что-то пытался подсказать своим. Где-то получалось, где-то не совсем. В конце, наверное, повезло, забили два гола в меньшинстве и решили исход игры. Матч был тяжелым, мог качнуться в любую из сторон, нам немного повезло.