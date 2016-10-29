Андрей Назаров: "Задача "Нефтехимика" – попадание в плей-офф, даже не обсуждается"

Андрей Назаров после победы над "Югрой" в дебютном матче на посту главного тренера "Нефтехимика" (2:1) отметил, что команда способна бороться за выход в плей-офф. Назаров был утвержден главным тренером нижнекамцев сегодня после того, как предыдущий штаб во главе с Николаем Соловьевым ушел в отставку.

– Знаете, каждая победа сейчас на вес золота, и ставить эксперименты, наверное, не время, – цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Назарова. – Безусловно, молодые игроки тренируются, всегда рядом с основной командой, и мы следим за ними. Поговорил сегодня с двумя. Есть очень хорошие молодые хоккеисты, не буду называть фамилий. Но сегодня была такая игра, что две команды играют на выживание, обеим позарез нужны очки. И повторюсь, что сегодня верные болельщики за нас хорошо болели, и эти последние 40 секунд стали ключевыми.

– До вас из команды отдали братьев Альшевских, местных воспитанников. Вы не хотели бы вернуть их обратно?

– А их будут отдавать? Если будут, безусловно, рассмотрим такое предложение. Они оба мне нравятся, физически крепкие, наглые, хорошие игроки. Но опять же: разные тренерские штабы смотрят по-разному. Они сейчас в другой организации, и просто так никто никого не отдаст.

– Чему будет посвящен перерыв на Евротур?

– Попросил ребят хорошо отдохнуть, потому что следующий отдых предвидится не скоро. Поработаем над "физикой", сыграем одну товарищескую игру, и нас ждет тяжелейший выезд.

– Каким видите потенциал "Нефтехимика", если исходить из состава "на бумаге"?

– Безусловно, попадание в плей-офф. Это даже не обсуждается. И работа в первом и втором раундах. Других целей у нас нет.