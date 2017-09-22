Андрей Назаров: "Я работаю уже 11-й год главным тренером, но у меня нет ответа, в чем секрет побед"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Трактором" (3:0) остался доволен результатом. Однако он отметил, что встреча получилась тяжелой.

- Рад победе, безусловно, - цитирует пресс-служба "Трактора" Назарова. - Знали, что матч будет очень тяжелым. Знали, что в тренерском штабе "Трактора" произошла отставка. Настраивались и понимали, что у игроков "Трактора" будет мотивация. Рад, что выдержали и выиграли матч. Готовимся к следующей игре.



Какова тренерская формула успеха? Много факторов имеет значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, меняешь какие-то моменты, а так, жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что все приходит через работу.