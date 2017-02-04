Андрей Назаров: "Вышли на игру с желанием не вылететь из повозки под названием "плей-офф"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Ладой" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что у команды есть еще шансы зацепиться за плей-офф Кубка Гагарина. На данный момент "Барыс" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Хочу поздравить ребят с победой, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Болельщикам спасибо, здорово болели. Не устану повторять, что это наш шестой игрок, который здорово нам помогает. Вышли на эту игру с желанием не вылететь из повозки под названием "плей-офф". Мы понимали, что, если мы проигрываем игру, то шансов уже нет никаких. Пока шансы есть, готовимся к оставшимся трем играм.