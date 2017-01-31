Андрей Назаров: "Все понимают: "Ак Барс" уже решил свои вопросы"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (8:2) отметил, что сегодняшний успех очень важен для команды с точки зрения борьбы за попадание в плей-офф. По словам специалиста, "Ак Барс" уже решил свои вопросы, обеспечив себе попадание в плей-офф.

– Хочу поздравить ребят с победой, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Назарова. – Все понимают: "Ак Барс" решил свои вопросы, они уже в плей-офф. А мы еще далеко от него, поэтому серьезно настраивались, хотели выиграть. Мы рады победе, порадовали болельщиков, что очень важно. Они отплатили своей любовью – посещаемость на домашних матчах стопроцентная.

– В последних матчах очень активно играют защитники, много забивают. Это тоже установка? Ведь раньше вы за это защиту ругали.

– Если есть момент – почему не бросить? Прямой установки нет, чтобы защитники не атаковали. Ну, сегодня полетело все, повезло.

– Березин сегодня был заявлен в центре четвертого звена, с чем связано это решение?

– Не было центральных нападающих. Он у нас рослый парень, крепкий, дали шанс проявить себя – забил гол.

– Огурцов не доиграл матч…

– Он неудачно ударился, возможно, получил легкую травму.