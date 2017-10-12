Андрей Назаров: "Все переживают, но от этого никому не легче"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не может упрекнуть игроков в итоговом результате. Нижнекамский клуб потерпел второе поражение подряд.

– Интересный матч, на мой взгляд, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Ребята старались. Такие матчи случаются, но они что-то у нас стали чаще случаться. Никого из ребят не могу упрекнуть в желании. Шайба в ворота не идет. Все переживают, но от этого никому не легче. Готовимся к следующему матчу.