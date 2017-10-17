Андрей Назаров: "В следующий раз попрошу, чтобы нам дали два тайм-аута"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров философски отнесся к поражению от СКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы дважды вели по ходу поединка – 1:0 и 2:1.

– Соперник показал класс, а мы посмотрели новые сочетания – сказал Назаров – Матч был интересным, ребята старались. Не мы первые, не мы последние. СКА хорошо играет. Желаем им удачи.

– Кажется, вам не хватило тайм-аута, чтобы успокоить игроков.

– Попрошу, чтобы в следующий раз нам дали два. Можно так делать?

– Но все-таки, не было ощущения, что в концовке ваши игроки растерялись?

– Растерялись? Наверное. Вам виднее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)