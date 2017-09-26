Андрей Назаров: "В серии буллитов счастье оказалось не на стороне "Нефтехимика"

Главной тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Автомобилиста" (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен тем, что его команда проявила характер и смогла уйти от поражения в основное время, уступая 1:3 по ходу встречи.

– Поздравляю соперника с победой, – сказал Назаров. – Интересный матч, команды занимают приблизительно одинаковое место в турнирной таблице. Все стараются, все бьются. В серии буллитов счастье оказалось не на нашей стороне. Готовимся к следующему матчу. (Алексей МАКСИМОВ)