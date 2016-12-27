Андрей Назаров: "В конце матча "Нефтехимику" повезло, и мы это понимаем"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Северсталью" (4:3) заявил, что его команда допускала много грубых ошибок, и ей повезло забросить победную шайбу. "Нефтехимик" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Северсталь" – на 13-й строчке "Запада".

– Сказать, что сегодня кто-то один игру сделал, нельзя, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Вся команда сегодня старалась, еще раз повторюсь. Болельщики это видели и тоже старались. Никто не хотел сегодня с пятым проигрышем уходить, мы уже разговаривали об этом помногу. Все равно были ошибки и такие грубейшие ошибки, но где-то повезло с четвертым голом. Завтра разберем игру всех хоккеистов, всем покажем, кто где ошибся, и будем готовиться к следующему матчу.

Не сказал бы, что звенья были перетасованы. Я никогда не тасую все звенья, потому что это неправильно. Два человека все равно остаются, а третий подставляется. Мы проиграли четыре игры, надо что-то менять, кого-то освежить, кого-то подбодрить, кого-то, наоборот, спустить в звено пониже. Все это понимают. И сегодня нам удался первый период, потом пошли ошибки, их было много. Радуемся победе, но ошибки были. В конце повезло, и мы это понимаем.