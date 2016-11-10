Андрей Назаров: "У "Нефтехимика" многое не получается"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (1:4) посетовал, что у его команды пока мало что получается. Наставник отметил, что его подопечным нужно поработать над реализацией своих моментов.

– Поздравляю коллегу с победой, – начал Назаров. – Для нас матч получился интересным. Нахожусь в "Нефтехимике" третий матч, пытаюсь исправить, многое пока не получается. Больше одной шайбы забить не можем. Надеюсь, в следующем игре прорвет. Были старание и движение. Будем готовиться к следующему матчу.

– Сложилось ощущение, что команда без куража играет, как-то обреченно.

– Когда один гол забиваешь, тяжело поймать кураж. Моменты мы создаем, но что-то не получается. Когда забьем, и кураж появится.