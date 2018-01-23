Андрей Назаров: "Тяжело настраиваться на первую после попадания в "плей-офф" игру"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Слованом" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что было непросто настроить хоккеистов на игру после выхода в плей-офф. Также специалист рассказал о планах команды на время олимпийского перерыва в чемпионате.
– Хочется, во-первых, поблагодарить ребят. Очень серьезно настраивались на эту игру, потому что эта четвертая домашняя игра и морально тяжело было. Тяжело настраиваться на первую после попадания в "плей-офф" игру. Настраивались, много разговаривали с ним. Благодарен им, что прониклись. Хорошо сыграли в первом периоде, много не забили, потом уже просто везти стало, пошло в обратку и, безусловно, рад победе. Желаю всем хорошо отдохнуть, в олимпийскую паузу поболеть за сборную России.
– Поделитесь, пожалуйста, планами команды на эту паузу.
– Команда отдохнет несколько дней. Затем будем тренироваться, готовиться. У нас запланированы две товарищеские матчи в Уфе прямо дня за четыре до возобновления чемпионата.
– Успеют ли восстановиться наши травмированные игроки?
– Месяц достаточное время, думаю, все восстановятся и у меня будет очень большой выбор.
– Что с Бикмуллиным, что-то шея…
– Что с ним? Ничего. Побрился неудачно.
Дополнительная информация
http://hcnh.ru/news/club-life/andrey-nazarov-komanda-otdokhnet-neskolko-dney-zatem-budem-trenirovatsya-gotovitsya-/