Андрей Назаров: "Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве (2:3) остался недоволен работой судей. При счете 3:2 в пользу красно-белых арбитры после просмотра не засчитали две шайбы нижнекамцев.
- Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. "Спартак" играл хорошо, и есть много причин нашему поражению, - цитирует "Р-Спорт" Назарова. - Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду... Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво.
Судьи дважды не засчитали гол "Нефтехимика" в ворота "Спартака"
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03:16
Тропическая гемангиома Мовсисяна
тянут спартачок в плейофф, ой тянут, и тем самым топят Северсталь, чтобы в конце сезона сказать мол Череповец мы исключаем из лиги, потому что они в восьмерку не попали))) и никто и не вспомнит каким образом))) по крайней мере об этом Спартак-Экспресс не напишет)))
00:13
Россия круче всех!
Позорище! Первый гол должен быть засчитан, ввиду того что напу изменить траекторию и не попасть во вратарскую мешали защитники. Бьют молодых парней судьи, кошмар.
23:17 8 января
PitersS
Расслабтесь и получайте удовольствие..)
21:01 8 января
Тринадцатый
- первый гол атака вратаря и игрок в площади ворот ... - второй гол партнёр в оффсайде ... Всё посмотрели , если надо разберутся дополнительно. Что ныть-то , уподобляться убогим ...
21:01 8 января
Serenky25
Ну первая шайба точно правильно не была засчитана. Там игрок на вратаре лежал. Вторая на непонятно точно, игрок цеплялся за линию. Аж растянулся в шпагате почти. Но в итоге оторвался, вот только когда?
20:49 8 января
poloskun
Если ваш клуб встречается с клубами: Ска, Йокерит, Спартак, Куньлунь, Авангард; при этом одним из судей будет, например, человек с фамилией Оленин, то добра не жди, жди...
20:36 8 января
Kent....
Да судьи тянут свиней в Плоф,стремно на это смотреть,Нефтехимик молодцы
20:32 8 января
Сквайер Треллони
Согласен судейство странное,а точнее всё свистки в пользу клуба раба,жалко,что засудили молодых парней Назарова.
20:10 8 января