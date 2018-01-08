Андрей Назаров: "Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве (2:3) остался недоволен работой судей. При счете 3:2 в пользу красно-белых арбитры после просмотра не засчитали две шайбы нижнекамцев.

- Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. "Спартак" играл хорошо, и есть много причин нашему поражению, - цитирует "Р-Спорт" Назарова. - Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду... Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво.

Судьи дважды не засчитали гол "Нефтехимика" в ворота "Спартака"