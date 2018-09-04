Андрей Назаров: "Создали много моментов, но не было реализации"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (0:1) посетовал на слабую реализацию моментов. По его словам претензий по самоотдачи у него нет.



– Хочу поблагодарить болельщиков, которые здорово за нас болели, – цитирует тренера официальный сайт клуба. - По самоотдаче ни кому нет претензий, все старались, выкладывались и сейчас сидят и переживают поражение. Реализация хромала. Поговорим с ними, успокоим. Наверное, немного нервничали. Создали много моментов, но не было реализации. Будем искать причины.

В первое звено поставили молодого Шафигуллина? Кто сказал, что он молодой. В его возрасте люди в НХЛ играют. Он молодой игрок, но, на мой взгляд, вполне состоявшийся хоккеист. Сегодня три момента создал, но не мастерства, а именно везения не хватило. Согласен, вратарь противника хорошо сыграл. Но на гол мы сегодня точно наработали. Не хватило удачи.