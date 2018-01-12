Андрей Назаров: "Секс и драки это лучшие двигатели торговли, хоккей - не исключение"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров, который возглавляет сборную дивизиона Харламова, отметил, что идея пригласить вторыми тренерами девушек ему очень близка. Специалист также добавил, что со многими игроками своей сборной знаком лично.

– Многих своих игроков знаю в лицо, успел немного пообщаться, но сильно лезть в тренировочный процесс не стану, отдам все бразды правления своей ассистентке журналистке Марии Басс, расскажу ей все свои тайны, и спокойно буду наблюдать за ее работой и в случае необходимости страховать, – цитирует RT Назарова. – Научу и кричать на ребят, не думаю, что они обидятся. В такой игре любые действия воспринимаются с улыбкой.

В целом идея пригласить вторыми тренерами девушек мне очень близка. Давно говорю, что секс и драки это лучшие двигатели торговли. Хоккей – не исключение.