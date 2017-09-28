Андрей Назаров: "Счастье было на стороне "Магнитки"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров прокомментировал итоги встречи против "Металлурга" (2:3 Б). Специалист отметил проблему реализации послематчевых буллитов, из-за которой команда проиграла две последние игры.

- На мой взгляд - интересный матч сегодня получился. У нас тяжелый выезд, четвертая игра. Рад, что сыграли в ничью, но обидно, что второй раз подряд проиграли по буллитам. Отстает у нас этот момент, на удивление. Так безусловно рад. Играли с сильным противником. Бились, старались, для команды хотели выиграть. Счастье было на стороне противника.

- У вас на выезде, несмотря на поражения, команда все равно "откусывала" очки. В чем секрет такого боеспособного коллектива?

- Сезон длинный, еще все может поменяться шестнадцать раз. (Юрий ШИРИНКИН)