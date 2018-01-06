Андрей Назаров: "Результат в матче "Северсталь" - "Нефтехимик" закономерен"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (2:5) отметил, что соперник переиграл его команду в первом периоде. Специалист также добавил, что результат встречи закономерен.

– Поздравляю соперника с победой, – цитирует пресс-служба череповчан Назарова. – "Северсталь" начала хорошо, в первом периоде полностью нас переигрывали. Счет по делу. Проигрывали в единоборствах. Есть над чем подумать. Наверное, после второго периода что-то изменилось. Попытались забить, но там уже вратарь хорошо сыграл и шансов не дал. В конце забили гол, но было уже поздно.

– Сегодня первый матч после травмы провел Робин Ганзл. Как оцените его игру?

– Ему тяжело было. После травмы вышел, первая игра. Скомкано сыграли. Придет в себя еще.

– По каким причинам не принимали участие в игре Авцин, Нестрашил, Сергеев?

– Мы ищем сочетания. Даем всем сыграть. Хотим посмотреть на ребят, кто на что способен. Одним составом тяжело играть.