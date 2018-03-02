Андрей Назаров: "Провели хорошую подготовку к плей-офф"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга" (2:3) отметил, что команда провела хорошую подготовку к плей-офф. По его словам, к серии с "Трактором" его игроки готовы.

- Во-первых, хочу поздравить коллегу с победой, - приводит прес-служба "Металлурга" слова Назарова. - Интересный матч был, хорошая подготовка к плей-офф. Поблагодарил своих ребят – хорошо провели регулярный чемпионат, а сейчас большое дело – плей-офф. На мой взгляд, команда подошла в боевой готовности. Как я понимаю, мы сыграем с "Трактором" и начнем там. Готовимся.

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