Андрей Назаров: "Одержать победу над "Авангардом" "Нефтехимику" помог шестой игрок"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (4:0) отметил вклад болельщиков в победу нижнекамской команды. По словам специалиста, все игроки прикладывают максимум усилий, демонстрируя сплоченность в непростой для команды ситуации.

– Я хочу поздравить ребят с победой, играли с сильным противником, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Назарова. – Но главное – поблагодарить наших болельщиков. Как они за нас болеют – это здорово. Наверное, сегодня это и помогло нам: на поле был 6-й игрок. Где-то повезло в паре моментов. Тяжелая у нас сейчас ситуация, но ребята работают, стараются, пытаются порадовать болельщиков.