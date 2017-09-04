Андрей Назаров: "Нефтехимику" так играть нельзя"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (0:6) поздравил наставника уфимцев Эркку Вестерлунда с победой. Специалист также подчеркнул, что потеря нападающего Робина Ганзла сказалась на команде.

– Хочу поздравить коллегу с победой, – цитирует клубная пресс-служба Назарова. – Убедительная игра. По своей команде скажу, что старались. Пол игры у нас были шансы. После третьей пропущенной шайбы что-то случилось. Конечно, так играть нельзя. Много проблем, нам есть над чем подумать.

– Николай Жердев провел первый матч за "Нефтехимик". Как оцените его игру?

– Жердев старался, но ему еще нужно добавлять.

– Насколько серьезна для команды потеря Робина Ганзлу?

– Потеря любого игрока, особенно центрфорварда, проблема для команды. Будем думать, как ее решить.