Андрей Назаров: "Нефтехимику" повезло в паре голов"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров считает, что его команде повезло в матче регулярного чемпионата КХЛ в Тольятти с "Ладой" (5:2). Отметим, что в следующем матче уже в Нижнекамске команда Назарова примет "Ладу".

– Рад, что ребята смогли переломить серию поражений из трех матчей, молодцы. Счет не по игре: нам сегодня повезло в паре голов, так как в предыдущих матчах категорически не везло, – цитирует "Р-Спорт" Назарова. – Установка была как можно больше бросать. Ее выполнили, наверное, поэтому нам и повезло. Следующий матч будет такой же тяжелый. Играют два абсолютно равных соперника, боремся за плей-офф.