Андрей Назаров: "Нефтехимику нужны лидеры"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Металлургом" (2:4) отметил, что команде нужны лидеры, которые помогут преодолеть кризис.

- Такое случается, нужно найти в себе силы. Сказал ребятам, что любой клуб проходит такие кризисы, кризисы случаются со всеми, - цитирует Назарова официальный сайт "Нефтехимика". - Здесь нужны лидеры, которые могут выйти на первый план и исправить ситуацию. Ничего в этом страшного нет. Движение есть, желание есть, болельщики болеют, спасибо им – нужны лидеры, которые выйдут на передний план и исправят ситуацию.

​Лидеры у нас известны, так что на них это лежит, так же, как и на мне. Я тоже лидер команды, так что это и на мне лежит, и на ребятах. Нужно всем сплотиться, тяжёлая ситуация бывает у любой команды, и все команды их проходят. Просто нужно быстрее пройти этот момент.