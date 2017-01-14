22:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Назаров:
"Нефтехимику" есть над чем подумать"

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Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (3:1) подчеркнул, что его команда могла набрать очки в этой встрече.

– Соперника поздравляю с победой, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Назарова. – На мой взгляд, получился интересный матч. Старались набрать хоть какие-то очки, могли это сделать, но, увы, не взяли ни одного очка. Есть над чем подумать при подготовке к следующим матчам.

Дополнительная информация

http://hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_1401/

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