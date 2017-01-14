Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (3:1) подчеркнул, что его команда могла набрать очки в этой встрече.

– Соперника поздравляю с победой, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Назарова. – На мой взгляд, получился интересный матч. Старались набрать хоть какие-то очки, могли это сделать, но, увы, не взяли ни одного очка. Есть над чем подумать при подготовке к следующим матчам.