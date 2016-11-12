Андрей Назаров: "Нефтехимик" рук не опускает"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (0:6) отметил, что итоговый результат не отражает происходившего на площадке. По его словам, команда не собирается опускать руки и постарается исправить свое положение.

- Во-первых, хочу поздравить коллегу с победой и убедительной игрой, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Назарова. - Отмечу вратаря "Трактора", который, на мой взгляд, сыграл неплохо. По своей команде: третья игра на выезде... Не скажу, что было плохое движение или ребята не старались. Счет явно не по игре. Такое иногда случается. Сделаем выводы. Это мой четвертый матч, и уже что-то начинает проясняться. Разберемся, никто рук не опускает. Сезон продолжаем работать, надо свое положение исправлять.

- Вы сняли вратаря за три минуты до конца при таком крупном счете.



- Хотел игру спасти (смеется). Снял, снял… Что 5:0, что 6:0. Хотели шайбу забросить.