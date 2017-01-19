Андрей Назаров: "Нефтехимик" наступает на одни и те же грабли"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (2:3) отметил, что команда продолжает надеяться на попадание в плей-офф. По словам специалиста, игроки и тренерский штаб нижнекамского клуба наступают на одни и те же грабли.

– Мы старались, готовились к игре, разбирали соперника, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Назарова. – Кое-что не получилось в большинстве. Но самоотдача была, ребята старались. Шансы на попадание в плей-офф не потеряны, будем готовиться к следующему матчу.

– На последней пресс-конференции вы сказали, что есть над чем подумать перед домашней серией. Изменения в составе связаны с этим?

– Вы знаете, не хочется никого ругать. Это делается в конце сезона. Опять же: допускаем те же самые ошибки и в тех же самых случаях, в том числе и я допускаю те же ошибки, наступая на те же грабли. Те же самые фамилии, те же самые ошибки.