20:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Назаров: "Нефтехимик" довел дело до буллитов, а там уже как получилось"

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Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:2 Б) отметил, что после выходных у хоккеистов накопилось много сил и их захлестывают эмоции. По словам специалиста, игроки нижнекамской команды бились до последнего и очень хотели победить.

– Поздравляю коллегу с победой, – приводит официальный сайт магнитогорского "Металлурга" слова Назарова. – Игра мне понравилась, ребята бились, обе команды хотели победить. После выходных сил много, эмоции захлестывают. Довели дело до буллитов, а там уже как получилось.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/386018/

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