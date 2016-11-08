Андрей Назаров: "Нефтехимик" довел дело до буллитов, а там уже как получилось"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:2 Б) отметил, что после выходных у хоккеистов накопилось много сил и их захлестывают эмоции. По словам специалиста, игроки нижнекамской команды бились до последнего и очень хотели победить.

– Поздравляю коллегу с победой, – приводит официальный сайт магнитогорского "Металлурга" слова Назарова. – Игра мне понравилась, ребята бились, обе команды хотели победить. После выходных сил много, эмоции захлестывают. Довели дело до буллитов, а там уже как получилось.