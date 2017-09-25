Андрей Назаров: "Не хотелось, чтобы неудачная серия "Лады" закончилась в матче с "Нефтехимиком"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Ладой" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) признался, что не хотел, чтобы в этой встрече прервалась неудачная серия соперника. Тольятттинская команда потерпела сегодня десятое подряд поражение.

– Безусловно, рад победе, - цитирует пресс-служба тольяттинского клуба Назарова. - Настраивались серьезно. Знали, что у "Лады" неприятная серия. Как спортсмен, знаю, что серии когда-нибудь заканчиваются, не хотелось, чтобы она закончилась на нас. В конце, наверное, нам немного повезло, потому что были моменты у хозяев, как минимум, сравнять счет. Готовимся к следующей игре. Почему не играл Илья Ежов? Я не сторонник того, чтобы вратари долго играли. Андрей Макаров​ – тоже хороший вратарь.