Андрей Назаров: "Не хочу говорить плохое про других тренеров, но я нашел подходящие игрокам слова"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Югрой" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что смог достучаться до своих новых подопечных. Специалист сегодня был утвержден наставником нижнекамцев, и игра с ханты-мансийским клубом стала для него первой во главе клуба.

- Во-первых, я хочу поблагодарить руководство клуба за оказанную честь работать в "Нефтехимике". Это серьезная организация с серьезными задачами, всегда интересно работать в таких, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Назарова. - И самое главное – спасибо ребятам. Попытался объяснить им сегодня задачу. Короткое было, буквально пять минут, собрание. Сказал, что игра будет равной, обе команды борются за выживание. Те, кто больше будут ловить шайбу, у кого будет больше желания, та команда и победит. Так как мы дома, у нас было больше желания и наши болельщики нам помогли забить гол в конце. Можно сказать, это такой знак судьбы, когда забиваешь на последней минуте решающий гол.

Поговорил с ребятами, есть у нас, над чем работать. Впереди 8 дней отдыха, после которого нас ждет тяжелейший выезд. Задачи никто не снимал, поэтому готовимся.

- Вам не впервой исполнять роль антикризисного менеджера. У вас уже есть универсальные рецепты или к каждой команде нужен индивидуальный подход?

- Не буду раскрывать все секреты, потому что они на самом деле есть. Я думаю, у любого тренера есть свои методы. Но основное, это добиться от игроков не просто желания выиграть, а выиграть именно сегодня. Наверное, вот такой рецепт.

Мне понравилось, как ребята сегодня самоотверженно ложились под шайбу. Очень понравились силовые приемы, желание, атмосфера в раздевалке. Наверное, какие-то нашел я слова. Не хочу сказать ничего плохого про предыдущие тренерские штабы. Просто нашел какие-то слова более понятные для ребят.

- Как вы нашли физическое состояние команды?

- Хороший вопрос. Опять же не буду говорить "плохо", "хорошо". Потому что мы все тренеры, все ходим под одним хоккейным богом. Ну, конечно, хочется, чтобы они лучше бегали. Пока, что есть, то есть, но достаточно времени поработать.

- С ассистентами вы уже определились?

- Тоже не хочу спешить. Определился, сейчас ведутся переговоры. Игорь Колянин взял паузу по семейным обстоятельствам.