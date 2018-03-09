Андрей Назаров: "Не думаю, что мы нашли ключи к воротам "Трактора"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров поблагодарил своих подопечных за старание в четвертом матче серии с "Трактором" в плей-офф НХЛ (3:2). Благодаря этой победе "Нефтехимик" сократил отставание в серии – 1-3.

– Тяжелейший график. Четыре игры за пять дней с перелетами провели, – цитирует официальный сайт команды Назарова. – Тяжело играть, но благодарен ребятам, они стараются, бьются. Выиграли одну игру, готовимся к следующей.

- Андрей Викторович, после предыдущих игр, вы говорили, что не можете найти ключи к воротам противника. Сегодня, получается, нашли?

- Не думаю, что нашли ключи. Создаем много моментов, но вратари соперника – что первый, что второй сегодня сыграли здорово. Забивали в основном, что называется, с мясом. Тяжело даются голы.

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